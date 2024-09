Targu Secuiesc: Defectiunile frecvente sunt cauzate de vechimea conductelor

COMUNICAT DE PRESA. "Trei conducte sparte intr-o saptamana: nu este normal" - astfel de comentarii, si altele similare, au fost lasate in dreptul postarilor facute de Gospodarie Comunala SA pe pagina de Facebook a companiei, pentru informarea locuitorilor din municipiul Targu Secuiesc. Motivul pentru intreruperile frecvente de apa este vechimea conductelor."Am impartit harta orasului Targu Secuiesc in zone rosii, portocalii si verzi, in functie de starea conductelor. Strada Cernatului era ... citește toată știrea