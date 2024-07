Targu Secuiesc: femeie accidentata pe trecerea pentru pietoni

O femeie de 61 de ani a fost accidentata pe trecerea de pietoni la intersectia strazilor Garii si Fabricii din Targu Secuiesc, pe data de 1 iulie. Incidentul a avut loc in jurul orei 18:30, cand un barbat de 52 de ani a lovit-o pe victima cu masina in timp ce aceasta traversa strada regulamentar. Dupa accident, soferul a mutat masina, lucru care va fi pedepsit de lege."In data de 01 iulie a.c., in jurul orei 18:30, politistii din cadrul Politiei Municipiului Targu Secuiesc au fost sesizati cu ... citește toată știrea