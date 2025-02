Targu Secuiesc: O femeie care traversa in afara trecerii de pietoni a fost acrosata de o masina

Un accident rutier a avut loc pe strada "Fabricilor" din Targu Secuiesc miercuri, 5 februarie. In urma incidentului o femeie care traversa neregulamentar a fost ranita si transportata la spital pentru ingrijiri medicale."Politistii rutieri din Targu Secuiesc au intervenit la un alt accident rutier, in urma caruia o persoana a fost ranita.O femeie de 51 de ani a fost acrosata de un autoturism in timp ce traversa strada Fabricilor, in afara marcajului pietonal. Victima a fost transportata la ... citește toată știrea