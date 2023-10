Proiectele care se desfasoara in municipiul Targu Secuiesc progreseaza vizibil. Lucrarile avanseaza foarte bine si majoritatea sunt in grafic, potrivit autoritatilor locale. O serie de renovari sau constructii "de la zero" care au fost finalizate sau sunt in curs de realizare vor contribui la transformarea orasului intr-unul mai modern, mai frumos, mai dezvoltat si mai prietenos cu toti locuitorii, dar si cu eventualii vizitatori.O zona neingrijita de pe strada Gheorghe Doja a fost ... citeste toata stirea