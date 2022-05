Targu Secuiesc si alte 5 orase europene, partenere intr-un proiect finantat cu peste 180.000 de euro

Municipiul Targu Secuiesc face parte din proiectul european WE4EU 2022, alaturi de alte cinci orase din cinci tari diferite: Cehia, Slovacia, Slovenia, Polonia si Ungaria. Cele sase municipalitati europene au incheiat la Gyongyos, Ungaria, un acord de consortiu in cadrul programului Europe for Citizens (Europa pentru cetateni), prin care se pun bazele unei cooperari stranse in domeniile economic, turistic si cultural, pe o perioada de aproape doi ani. Impreuna vor putea depune ulterior proiecte ... citeste toata stirea