"WE4EU - Europe for Citizens" a ajuns la finalProiectul intitulat "WE4EU - Europe for Citizens", finantat de Uniunea Europeana (UE), prin care municipiul Targu Secuiesc a devenit membru al unui consortiu format din sase municipalitati, din sase tari, a ajuns la final. De-a lungul unui an si jumatate, reprezentantii fiecarei tari au participat la zece intalniri profesionale unde au prezentat traditiile si potentialul cultural, economic si turistic.Proiectul a fost lansat in Ungaria, la ... citeste toata stirea