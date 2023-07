De anul viitor, orasul Targu Secuiesc ar putea deveni mai sigur pentru pietoni si pentru conducatorii auto. Municipalitatea a castigat un proiect in valoare de 3 milioane de lei, care prevede, printre altele, treceri de pietoni de tip smart, un sistem inteligent de monitorizare a traficului, panouri pentru afisarea in timp real a numarului locurilor de parcare, dar si un sistem de siguranta pentru zonele in care se executa lucrari.Finantarea a fost castigata in cadrul Planului National de ... citeste toata stirea