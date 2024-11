Targul de Craciun din Sfantu Gheorghe se deschide pe 14 decembrie

Targul de Craciun din Sfantu Gheorghe, care va avea loc si in acest an in Piata Centrala, se va deschide pe 14 decembrie si va putea fi vizitat timp de zece zile, au anuntat, miercuri, autoritatile locale.Acestea au lansat, totodata, inscrierile pentru comerciantii, micii producatori si mestesugarii care vor sa isi vanda produsele in cadrul targului."Targul de Craciun din acest an va avea loc in perioada 14-23 decembrie in Piata Centrala din Sfantu Gheorghe. Inscrierile la targ sunt ... citește toată știrea