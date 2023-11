Localul CrossRoads Route11 de langa intersectia de la Reci gazduieste un nou eveniment pentru iubitorii de vechituri, arta si cultura. A treia editie a Talciocului va avea loc in acest weekend, pe 25 si 26 noiembrie si vine cu o noutate. Gospodinele vor aduce la targ bunatati din camara."Talciocul obisnuit este de data aceasta completat de targul gospodinelor. In aceasta ocazie de toamna tarzie, adu cu tine si din deliciile pe care le-ai pregatit in acest an (compoturi, dulceata, zacusca, ... citeste toata stirea