Targul Mestesugarilor de la Zilele Sfantu Gheorghe isi asteapta artistii populari

Celebrul si mult-asteptatul Targ al Mestesugarilor, eveniment traditional in cadrul Zilelor Sfantu Gheorghe, va avea loc si anul acesta, in perioada 29 aprilie - 1 mai, in centrul orasului. Artistii populari, artizanii si producatorii locali se pot inscrie pana in 25 martie."Am ajuns la concluzia ca targul mesterilor populari, cel mai mare eveniment de acest fel care deschide sezonul targurilor din tara, trebuie organizat neaparat. Acesta va avea loc intre 29 aprilie si 1 mai. Asteptam ... citeste toata stirea