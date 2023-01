Taxa de salubritate a fost majorata; operatorul acorda reduceri pentru plata anticipata

Operatorul regional de salubritate Tega SA din Sfantu Gheorghe a majorat, luna aceasta, tarifele pentru colectarea si transportul deseurilor menajere, cu 5 lei in mediul urban si 2 lei in mediul rural.Conducerea societatii a anuntat ca va acorda o reducere de 5% clientilor care vor plati taxa de salubritate anticipat pe 6 luni, pana pe 30 aprilie, respectiv de 10% pentru cei care vor plati in avans pentru intregul an."Preturile de transport al deseurilor pentru 2023 sunt urmatoarele - ... citeste toata stirea