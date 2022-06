Taxele, impozitele, cotizatiile si contributiile sociale au reprezentat 33,2% din cheltuielile gospodariilor, in 2021

Impozitele asupra veniturilor, contributiile la bugetele de asigurari sociale, cotizatiile si alte impozite si taxe, au detinut o pondere de 33,2% din cheltuielile totale ale gospodariilor, in 2021, ridicandu-se in medie la suma de 1.620 lei lunar pe o gospodarie.Din acestea, impozitul pe salariu a reprezentat 15% (14,8% in 2020), iar contributiile de asigurari sociale (pentru pensie, la fondul de somaj si pentru asigurarile de sanatate) peste jumatate, 84,3% (84,5% in 2020), din totalul ... citeste toata stirea