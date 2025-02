TEGA: 44 de locatii echipate cu containere inteligente la Sfantu Gheorghe

Operatorul de salubritate TEGA S.A. continua distribuirea cardurilor de acces pentru containerele inteligente. In perioada 11-13 februarie, intre orele 16:00 si 19:00, locuitorii din zona fostei piete din Lenin, mai exact cei din blocurile de pe strazile Liliacului si Sporturilor (nr. 23-24), pot ridica aceste carduri.Directorul TEGA, Mathe Laszlo, a declarat: "Acesta este ultimul punct de colectare echipat de constructor. In prezent, sunt functionale 62 de containere in 44 de locatii. Mai ... citește toată știrea