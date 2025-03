TEGA amplaseaza 15 containere noi pentru colectarea textilelor in Sfantu Gheorghe

Locuitorii din Sfantu Gheorghe si din alte localitati din judet vor avea din nou posibilitatea de a depune hainele uzate in containere speciale. Dupa retragerea vechilor containere la inceputul anului, TEGA S.A. a comandat altele noi, care au fost deja instalate si sunt gata de utilizare incepand din aceasta saptamana.Conform declaratiilor directorului TEGA S.A., Mathe Laszlo, in acest an textilele vor fi colectate separat, motiv pentru care vor fi amplasate 15 containere in municipiul Sfantu ... citește toată știrea