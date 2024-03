TEGA: Au fost spalate strazile din Sfantu Gheorghe

In ultima saptamana a lunii februarie, TEGA a continuat campania de curatenie urbana: de aceasta data au fost curatate strazile si mai ales bordurile, de obicei in timpul noptii, cand activitatea nu deranjeaza traficul."Am dorit sa reducem cantitatea de praf preluat de trafic si sa curatam in continuare acele portiuni unde exista o acumulare vizibila de praf si nisip. Curatarea se face in doua etape: mai intai folosim un aparat de spalat cu presiune si utilaje dotate cu spalator, apoi curatam ... citește toată știrea