TEGA: Incep actiunile de colectare a deseurilor din mediul rural

Anul acesta, operatorul de salubritate TEGA S.A. va incepe in Ilieni pe 18 martie campania de colectare a DEEE si a obiectelor casnice nefolosibile, urmand ca pe 19 martie sa ajunga in localitatile apartinatoare Dobolii de Jos, Sancraiu si Szalomer."Incepem actiunea pentru ca primavara este aici si vrem sa ne ducem la bun sfarsit treaba, dar ceea ce face acest an mai dificil este introducerea SGR, adica sistemul de garantie-returnare. Acest lucru a ingreunat colectarea sticlei, si nu numai. ... citește toată știrea