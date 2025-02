TEGA incepe curatenia de primavara in Sfantu Gheorghe

Angajatii TEGA S.A. vor incepe curatenia orasului cu doua echipe: una va porni din cartierul Simeria, iar cealalta din Campul Frumos, la inceputul lunii martie. Intregul proces va dura cateva saptamani."Asa cum facem curatenie generala in locuintele noastre, este necesar sa facem acelasi lucru si in oras. Multi nu stiu, dar pe parcursul anului curatam doar zonele pentru care avem contract - nu este vorba despre intretinerea domeniului public, ci despre o curatenie specifica, in cadrul careia ... citește toată știrea