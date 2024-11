TEGA: Mult mai putine sticle s-au colectat anul acesta decat anul trecut

COMUNICAT DE PRESA. TEGA a centralizat statisticile de colectare a deseurilor pentru anul 2024: cantitatea de sticle colectate in schimbul berii si a apei a scazut in total cu 37,5%. Cu toate acestea, cantitatea colectata a scazut drastic spre sfarsitul anului.Directorul TEGA SA, Mathe Laszlo, a declarat ca societatea se astepta ca introducerea sistemului de garantie RetuRO sa influenteze colectarea sticlelor."Pana acum, noi si cateva magazine ofeream ceva in schimbul sticlelor predate, iar ... citește toată știrea