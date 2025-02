TEGA: Noi locatii pentru instalarea containerelor inteligente

Instalarea containerelor inteligente de colectare a deseurilor, amplasate sub forma de insule ecologice, continua la Sfantu Gheorghe si in ultima saptamana a lunii februarie. Containerele vor fi puse in functiune doar dupa distribuirea cardurilor de acces, urmand ca locatarii sa fie informati despre acest lucru printr-un anunt afisat la intrarile in blocuri.TEGA S.A. continua distribuirea cardurilor de acces necesare pentru deschiderea containerelor inteligente in zilele de luni pana miercuri, ... citește toată știrea