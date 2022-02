TEGA: Nu aruncati gunoiul menajer in cosurile de gunoi stradal!

Pe retelele de socializare, dar si in mesajele trimise catre TEGA, mai multe persoane au semnalat ca aceasta este o problema la Sfantu Gheorghe, si anume deseurile menajere aruncate in cosurile de gunoi de pe strada, in special in jurul blocurilor de locuinte.Cutii de pizza, deseuri mixte, saci de gunoi - nu o cutie de suc sau o punga de chipsuri sau ceva ce se mananca pe strada si trebuie aruncat la cosul respectiv de gunoi. A devenit o priveliste obisnuita in multe parti ale orasului, iar ... citeste toata stirea