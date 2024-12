TEGA pune in functiune containerele inteligente de colectare a deseurilor

COMUNICAT DE PRESA. In ultima perioada, in mai multe locatii din Sfantu Gheorghe au fost inlocuite vechile puncte de colectare, acestea fiind substituite de containerele inteligente achizitionate de catre oras printr-un proiect finantat din PNRR. Acestea sunt instalate si puse in functiune de o firma contractata de finantator, iar operarea lor va fi asigurata de TEGA S.A.Pana acum, au fost instalate in total 23 de containere noi, iar pana pe 9 decembrie, TEGA S.A. va distribui cardurile ... citește toată știrea