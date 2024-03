TEGA: Sticlele vechi nu mai au valoare?

A fost un inceput de an ciudat pentru colectarea sticlei: cumparatorul ne-a oferit 1 leu pe tona pentru sticla colectata de TEGA. Situatia s-a schimbat de atunci, dar campania de colectare a sticlei are alte piedici in 2024, insa TEGA merge in continuare inainte."Din pacate, anul acesta putem oferi o cutie de bere pentru 10 kg de sticla. Motivul principal este de natura economica: berea costa mai mult, transportul costa mai mult si forta de munca costa mai mult. Colectarea sticlelor nu a avut ... citește toată știrea