Pagubele nu au niciodata un vinovat, se plange directorul societatii de salubritate TEGA S.A., Mathe Laszlo, dupa ce si punctele de colectare inchise recent in Sfantu Gheorghe au fost deteriorate."Intrucat mecanismul de inchidere a punctelor de colectare era in permanenta spart, iar aparatura electronica si bateria care le actiona erau sustrase, am decis ca, pentru a-i scuti pe locuitori sa nu mai umble prin gunoaie, mai bine le reconstruim si facilitam eliminarea deseurilor prin amplasarea ... citeste toata stirea