Tehnica de tip spoofing, o alta metoda de inselaciune

COMUNICAT DE PRESA. In ultima perioada, au fost inregistrate, la nivelul tarii, mai multe cazuri prin care au fost comise fapte de natura penala, utilizandu-se tehnica "spoofing". Autorii, folosind aplicatii VoIP (voice over IP), cu numere de telefon din reteaua nationala de telefonie (pot fi numere de telefon compromise care apartin unor institutii bancare), contacteaza cetatenii, pretinzandu-se angajati ai bancilor. In cadrul apelurilor, acestia afirma ca victimele ar fi solicitat un imprumut ... citește toată știrea