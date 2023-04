Angajatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna au fost alertati, duminica seara, ca o persoana din Intorsura Buzaului ar vrea sa isi puna capat zilelor. Ajuns la fata locului, echipajul a reusit sa convinga persoana in cauza sa renunte la acest gest, ne-a spus purtatorul de cuvant al institutiei, Alexandru Marian Rechitean.Totul s-a intamplat in jurul orei 20:00."In data de 23.04.2023, in jurul orei 20:00, in urma unui apel primit la Dispeceratul I.S.U Covasna, pompierii ... citeste toata stirea