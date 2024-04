Tentativa de suicid oprita cu empatie, la Targu Secuiesc

Interventia prompta si empatica a autoritatilor din Targu Secuiesc a ajutat la salvarea unei femei in varsta de 32 de ani, informeaza IPJ Covasna. Aceasta a distrus geamurile apartamentului de la etajul II in care locuia si se afla in risc sa cada ori sa se arunce, a transmis politia.S-a intamplat joi, 4 aprilie, in jurul orei 10:30."La etajul II al imobilului, o femeie in varsta de 32 de ani, aflata intr-o stare vizibila de agitatie, a provocat distrugeri la geamurile apartamentului in ... citește toată știrea