Termenul pentru inscrierea in programul Com'ON Sepsi a fost prelungit

Cei care vor sa inscrie proiecte in cadrul programului Com'ON Sepsi o mai pot face pana luni, 11 iulie, ora 12:00, au anuntat printr-un comunicat de presa autoritatile."Se modifica termenul limita pentru inscrierile in programul de participare a tinerilor Com'ON Sfantu Gheorghe, planurile initiativelor pot fi incarcate pe pagina www.comonsepsi.ro pana pe 11 iulie, ora 12:00", au anuntat cei responsabili.Concret, perioada de inscriere a fost prelungita cu o zi."Avand in vedere interesul ... citeste toata stirea