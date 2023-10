Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin va fi prezenta in perioada 26-27 octombrie 2023, la testare gratuita Babes Papanicolaou si HPV, in judetul Covasna, in localitatile Ozun si Comandau.!!!Un test de 5 minute pentru 5 ani de liniste!!!Programul caravanei de screening in perioada 26-27 octombrie este urmatorul:Ozun - 26.10.2023 - intervalul orar 11.00-17.00 (Curtea Primariei);Comandau - 27.10.2023 - intervalul orar 11.00-15.00 (Curtea Primariei);Screeningul ... citeste toata stirea