Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin va fi prezenta in data de 29 septembrie 2023, in intervalul orar 10.00-16.00, in localitatea Bradut, judetul Covasna, la Caminul Cultural.!!!Un test de 5 minute pentru 5 ani de liniste!!!Screening-ul salveaza vieti, iar cancerul de col uterin este unul dintre formele de cancer care poate fi prevenit si depistat precoce.In cadrul acestei actiuni, femeile cu varsta intre 24 si 64 de ani vor beneficia de consult de specialitate si ... citeste toata stirea