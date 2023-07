Caravana de testare gratuita Babes Papanicolaou si HPV ajunge vineri, 7 iulie, si la Baraolt. Femeile cu varste cuprinse intre 24 si 64 de ani sunt asteptate in curtea spitalului orasenesc, intre orele 15:00-18:00, pentru a se testa. Procedura dureaza cinci minute si salveaza vieti, transmit organizatorii."Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin va fi prezenta in data de 7 iulie 2023, in intervalul orar 15:00-18:00, in localitatea Baraolt, judetul Covasna, in curtea ... citeste toata stirea