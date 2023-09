Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin va fi prezenta in data de 21 septembrie 2023, in intervalul orar 12.00-16.00, in curtea Primariei din localitatea Dalnic, din judetul Covasna.Asadar, invitam toate femeile, cu varsta intre 24-64 de ani, sa participe la screeningul cancerului de col uterin, prin testare gratuita Babes-Papanicolaou si HPV.!!! Un test de 5 minute pentru 5 ani de liniste!!! Participarea la programele de screening iti poate salva viata! ... citeste toata stirea