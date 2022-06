Timpul de asteptare pentru obtinerea permisului de conducere, redus de la cateva luni la cateva zile

Timpul de asteptare pentru sustinerea probei practice in vederea obtinerii permisului de conducere a scazut considerabil in judetul Covasna, ajungand de la cateva luni la cel mult o saptamana, a declarat, marti, prefectul Raduly Istvan.Acesta a precizat, in cadrul unei conferinte de presa, ca in municipiul Targu Secuiesc timpul de asteptare intre proba teoretica si cea practica este zero, iar la Sfantu Gheorghe de maximum o saptamana.Potrivit prefectului, reducerea perioadei de asteptare a ... citeste toata stirea