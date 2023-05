Doi tineri, in varsta de 21 si 19 ani, au fost ranit sambata dimineata, intr-un accident care a avut loc pe DN13E. Soferul, tanarul de 21 de ani, era sub influenta alcoolului, spun politistii. In localitatea Araci a pierdut controlul autoturismului, a derapat si masina s-a rasturnat pe plafon. Politistii atrag din nou atentia asupra pericolului condusului sub influenta bauturilor alcoolice.Accidentul a fost anuntat in jurul orei 8:00."La data de 13.05.2023, in jurul orei 08.00, politistii ... citeste toata stirea