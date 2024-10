Tinerii din Covasna, in prima linie a medicinei: Stagiu gratuit la Spitalul Judetean

Elevii din clasele a X-a si a XI-a din judetul Covasna care sunt interesati de o cariera in medicina au parte de o sansa extraordinara de invatare! Spitalul Judetean de Urgenta "Dr. Fogolyan Kristof" din Sfantu Gheorghe a lansat inscrierile in Programul Shadow. Tinerii acceptati vor putea petrece o tura intreaga, de 12 ore, in unitatea medicala, alaturi de mentorul lor. Demersul este la prima editie. Nu implica taxe de participare.Programul va avea loc in perioada 28 octombrie si 1 noiembrie ... citește toată știrea