Tinerii sunt invitati sa participe gratuit la un curs No Hate Speech in Germania

Asociatia HARIT din Sfantu Gheorghe ofera tinerilor peste 18 ani posibilitatea de a participa la un curs international de formare avand ca tema No Hate Speech, ce va fi organizat in luna martie in localitatea Wuppertal din Germania.Reprezentantii asociatiei au precizat ca scopul cursului este de a dezvolta "competentele interculturale" ale participantilor, astfel incat acestia sa gaseasca si sa aplice metode de prevenire si stopare a discursului instigator la ura online si offline.Potrivit ... citeste toata stirea