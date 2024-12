Toate scrisorile pentru Mos Craciun au fost adoptate: In continuare se cauta ajutor pentru batranii singuri

Dorintele trimise de copii in cadrul campaniei "Scrisoare catre Mos Craciun", initiata de Asociatia de Tineret "Impreuna pentru Barcani", si-au gasit spiridusii. In continuare se strang fonduri pentru ca batranii singuri sa poata avea parte de o masa calda si alimente, in prag de sarbatori.Toate scrisorile au fost "adoptate". Printre dorintele copiilor s-au regasit dulciuri, hainute, jucarii, carti si sanatate."Suntem foarte surprinsi de felul in care au reactionat oamenii la aceasta ... citește toată știrea