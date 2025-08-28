Editeaza

Tobosarul din Intorsura Buzaului care urca pe marile scene cu Theo Rose

Sursa: Covasnamedia.ro
Joi, 28 August 2025, ora 07:00
Vlad Tohanean, tobosarul din Intorsura Buzaului, a ajuns sa urce pe marile scene ale tarii alaturi de Theo Rose. Pentru ca aerul de acasa il cheama mereu inapoi, in curand, va canta pentru publicul de acasa la Zilele Covasnei. Daca in 2019 ne povestea despre inceputurile carierei si lectia de a-ti cunoaste valoarea, acum ne-a vorbit despre colaborarea cu Theo Rose, experienta Turneului "Pe Vechi" si emotia de a reveni sa cante pentru cei care l-au vazut crescand. De-a lungul timpului, Vlad a ...citește toată știrea

