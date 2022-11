Toleranta, o cale catre pace

Saptamana Educatiei Globale 2022 a reprezentat pentru elevii si cadrele didactice de la Liceul Tehnologic "Constantin Brancusi", Sfantu Gheorghe o oportunitate de a demonstra ca sunt constienti de problemele existente la nivel global, ca le pasa de acestea si sunt gata sa actioneze in sensul promovarii unor valori precum: solidaritatea, toleranta, libertatea, egalitatea, respectul pentru tot ce este in jur.Desfasurate in perioada 14-18 noiembrie sub mottoul "Este lumea noastra, sa actionam ... citeste toata stirea