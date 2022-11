Tot ce trebuie sa faci ca sa te bucuri din plin de concertul Zdob si Zdub

Un eveniment reusit este acela in care toti participantii se distreaza atat de tare si de bine, incat pleaca de acolo cu "tolba" plina de voie buna si amintiri de povestit zile, saptamani, luni si poate chiar ani de-a randul. Exact asa isi doresc organizatorii sa se intample pentru "Everybody in the casa mare", adica toti participantii la concertul cu acelasi nume sustinut de Zdob si Zdub, la care va fi prezenta si formatia Sarmalele Reci, vineri, 2 decembrie, incepand de la ora 20:00, la Arena ... citeste toata stirea