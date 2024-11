Tot ce trebuie sa stim despre procesul de votare la alegerile parlamentare si prezidentiale

In urmatoarele trei duminici au loc alegeri parlamentare si prezidentiale in Romania. Duminica aceasta are loc primul tur al alegerilor prezidentiale si, in scenariul putin probabil ca vreunul dintre candidati sa atinga 50%+1 din voturi, al doilea tur va avea loc peste doua saptamani, pe 8 decembrie, cand primii doi candidati vor fi alesi presedinte al Romaniei pentru urmatorii cinci ani.Intre cele doua tururi ale alegerilor prezidentiale, pe 1 decembrie vor avea loc alegeri parlamentare ... citește toată știrea