Tot mai des in tribune: scandari xenofobe si rasiste. Reactii dupa meciul de vineri dintre Sepsi OSK si Petrolul Ploiesti

In loc sa fie despre fotbal si bucuria de a vedea pe teren echipa favorita, nu de putine ori prezenta la stadion se transforma in experiente cu totul neplacute, din cauza scandarilor xenofobe. Asa a fost si vineri, 11 noiembrie, cand in timpul meciului dintre Sepsi OSK si Petrolul Ploiesti suporterii echipei ploiestene au scandat lozinci rasiste si xenofobe. Reactiile nu au intarziat sa apara. Prefectura Covasna condamna astfel de comportamente, iar liderul USR Covasna, Dulanyi-Balogh Szilard, ... citeste toata stirea