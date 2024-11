Toth Abigel Evelin, in show-ul live de duminica al emisiunii Megasztar

Toth Abigel Evelin, o tanara de 21 de ani din Sfantu Gheorghe, va urca, duminica seara, pe scena show-ului live al prestigiosului concurs de talente din Ungaria, Megasztar. Ea a captivat juriul inca de la primele aparitii, iar acum, in semifinale, se lupta alaturi de alti 12 concurenti pentru a ajunge in etapa urmatoare, cu sprijinul publicului.Show-ul live va fi transmis in direct duminica seara, la ora 19:15 (ora Ungariei) pe canalul TV2, respectiv ora 20:15, ora Romaniei. In timpul ... citește toată știrea