Traditie, simboluri si culoare. Ateliere de incondeiere a oualor la muzeul din Cernat

Sarbatorile pascale sunt asociate de cei mai multi dintre noi cu ouale vopsite in rosu sau, dupa preferinte, in alte culori. Cu radacini adanci in traditia populara si religioasa, practica incondeierii oualor a evoluat intr-o forma de arta distinctiva, in care fiecare ou devine o panza alba, pregatita sa fie infrumusetata cu motive si simboluri semnificative. Si, chiar daca astazi pare ca traditia incondeierii oualor este puternic concurata de tehnologie si "imperiul" comercialului, unii semeni ... citește toată știrea