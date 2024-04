Trafic afectat pe DN 10; accident la Sita Buzaului

Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca traficul a fost blocat pe DN 10, dupa ce un accident rutier a avut loc in zona Sita Buzaului. Traficul este estimat sa fie reluat in jurul orei 9:30. Potrivit DRDP Brasov, in prezent se circula dirijat.Accidentul a avut loc in jurul orei 8:25."Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este oprit temporar pe DN 10 Intorsura Buzaului si Crasna, in zona localitatii Sita Buzaului, judetul Covasna, in ... citește toată știrea