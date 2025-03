Trafic blocat pe DN 11 la iesire din Lemnia din cauza unui accident

Circulatia rutiera este blocata pe DN 11, la iesire din Lemnia spre Lunga, in urma unui accident care a avut loc in jurul orei 17:00. In incident au fost implicate un autoturism si un camion, iar impactul a dus la intreruperea traficului pe ambele sensuri de mers.Update:Din informatiile pe care le avem la acest moment in evenimentul rutier au fost implicate trei autovehicule, iar o persoana a fost evaluata medical la fata locului si a fost transportata la spital.La fata locului se ... citește toată știrea