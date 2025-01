Trafic ingreunat in zona localitatii Chichis, din cauza unui accident

Update: Traficul a fost reluat in conditii normale in jurul orei 20:30. In urma coliziunii, trei persoane au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale si stabilirea diagnosticului.Stirea initiala:Un accident rutier in care au fost implicate trei masini a afectat circulatia pe DN 11, in zona localitatii Chichis, in directia Ozun. Conform IPJ Covasna, la ora 18:10 se circula pe un singur sens, alternativ. Echipajele medicale si politistii se afla la fata locului, iar ... citește toată știrea