Traficul pe DN10 deviat, din cauza lucrarilor la pasajul din Prejmer

Traficul rutier va suferi modificari in zilele urmatoare pe DN11, in zona nodului rutier de la intersectia cu DN10, informeaza Directia Regionala Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov. Mai concret, circulatia va fi deviata pe ambele directii pe breteaua de pe sensul Lunca Calnicului - Brasov.Masura porneste de la lucrarile de reabilitare ale pasajului de la Prejmer."Maine (marti, 27 septembrie), incepand cu ora 8.30, traficul de pe DN11, in zona nodului rutier dintre intersectia cu DN10, va fi ... citeste toata stirea