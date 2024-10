Traim in judetul cu agenda mereu plina

Sper ca esti pregatit/a sa primesti tot ceea ce ti se pregateste in judetul Covasna si imprejurimi in perioada urmatoare, pentru ca agenda evenimentelor este, din nou, foarte plina. In special la sfarsit de saptamana, poti sa te bucuri de teatru, muzica, activitati de siguranta rutiera, vizionat de planete si altele.Hai, arunca o privire sa vezi ce ai in program:Vineri, 18 octombrie9:00, Impreuna putem face mai mult, campanie de donatii organizata in Sepsi Value Centre, in colaborare cu ... citește toată știrea