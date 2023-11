In cursul zilei de miercuri, 22.11.2023, in timpul unui control pe linie silvica in zona Comandau, jandarmii din cadrul Postului Montan Covasna au dispus confiscarea a 38,17 metri cubi de lemne, in valoare de 9.000 lei, transportate ilegal de un camion cu remorca.In fapt, jandarmii montani aflati in serviciul de patrulare pe raza localitatii Comandau au interceptat si oprit un camion cu remorca ce transporta material lemnos, specia fag. In urma verificarilor in aplicatia SUMAL, jandarmii au ... citeste toata stirea