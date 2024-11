"Trebuie readusa ratiunea in Parlament" - interviu cu senatorul UDMR Fejer Laszlo Odon (P)

Ne aflam in plina campanie electorala pentru alegerile parlamentare din 2024, care vor avea loc in ziua de 1 decembrie. Este o perioada intensa pentru candidati, intrucat acestia isi prezinta in fata alegatorilor proiectele si intentiile urmatorilor patru ani de mandat.Din partea UDMR, candideaza pentru un nou mandat senatorul Fejer Laszlo Odon, context in care consideram oportun sa aflam cum isi evalueaza activitatea de pana acum si ce considera a fi o prioritate pentru viitor, chestiuni pe ... citește toată știrea